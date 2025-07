Den Angaben zufolge tankte ein 53-Jähriger am Dienstag sein Sportflugzeug auf dem Flugplatz in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau). Als plötzlich Flammen aus dem Motorraum des Flugzeugs schlugen, habe er die Spritzufuhr umgehend unterbrochen. Das Feuer griff laut Polizei allerdings schnell auf die Flügeltanks über und das Flugzeug brannte nahezu aus.