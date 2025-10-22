Pocking (dpa/lby) - Wegen einer anonymen Warnung vor einem bewaffneten Mann hat die Polizei am Vormittag eine Schule in Niederbayern umstellt. Ein bisher nicht ermittelter Anrufer habe der Schule in Pocking (Landkreis Passau) mitgeteilt, dass ein Bewaffneter bei den Toiletten im Gebäude sei, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten zahlreiche Polizisten aus der Region die Schule umstellt und abgesucht.
Landkreis Passau Polizei umstellt nach anonymem Anruf Schule in Niederbayern
dpa 22.10.2025 - 12:44 Uhr