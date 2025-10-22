Landkreis Passau: Polizei umstellt nach anonymem Anruf Schule in Niederbayern

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte seien aufgefordert worden, währenddessen in den Klassenzimmern zu bleiben. Mehr als eine Stunde nach dem Anruf habe die Polizei Entwarnung geben können: Die Beamten fanden in dem Gebäude niemanden, der sich nicht dort hätte aufhalten dürfen. Die Ermittlungen in dem Fall gehen weiter.