Blaichach (dpa/lby) - Ein 59-Jähriger ist mit seinem Gleitschirm in Blaichach (Landkreis Oberallgäu) abgestürzt und schwer verletzt worden. Er geriet in ein meteorologisches Phänomen namens "Leewalze", wie die Polizei mitteilte. Durch die Luftwirbel-Turbulenzen verfing sich der Schirm demnach und wurde stark deformiert, sodass es am Freitag zum Absturz kam. Dabei verletzte sich der Gleitschirmflieger schwer. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.