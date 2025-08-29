Landkreis Oberallgäu: Drei Schwerverletzte nach Unfallserie im Gegenverkehr

Weitnau (dpa/lby) - Bei zwei Frontalzusammenstößen auf der Bundesstraße 12 im Landkreis Oberallgäu sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger sei mit seinem Wagen in der Höhe von Seltmans nach links auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Das Wohnmobil wiederum sei dann auch auf die Gegenspur geschleudert und dort frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen geprallt.