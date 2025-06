"Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich die 51-jährige Frau schwerste Verletzungen zu", hieß es. Sie starb noch am Unfallort. Warum der 37 Jahre alte Fahrer von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Die Hauptstraße in Schwarzenbruck wurde in beide Richtungen gesperrt.