Taufkirchen (dpa/lby) - In Oberbayern ist eine Zwölfjährige von einer S-Bahn erfasst worden. Das Mädchen wollte am Donnerstag ihre Kopfhörer aufheben, die ins Gleis gefallen waren, wie die Bundespolizei mitteilte. Als sie sich dort befand, fuhr demnach die S3 in den Bahnhof in Taufkirchen (Landkreis München) ein. Trotz Schnellbremsung konnte der Zugführer den Angaben zufolge die Bahn nicht mehr rechtzeitig anhalten.