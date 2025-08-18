Landkreis München: Vier sexuelle Übergriffe - Polizei prüft Zusammenhänge

Als die Opfer schrien und sich teils wehrten, habe der Angreifer jeweils die Flucht ergriffen. In zwei Fällen habe die Polizei unmittelbar danach unter anderem per Hubschrauber nach einem Verdächtigen gesucht, jeweils aber ohne Erfolg. Jetzt werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt - und ob sich Verbindungen zu früheren Fällen finden lassen. Auch der genaue Ablauf der Übergriffe sei Gegenstand der Ermittlungen.