Ottobrunn (dpa/lby) - Nach vier mutmaßlich sexuell motivierten Übergriffen auf drei Frauen und eine Jugendliche in zwei Nachbarorten prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge. Zwischen Donnerstag und Samstag seien eine 24-Jährige, eine 36-Jährige und eine 49-Jährige und eine Jugendliche in Ottobrunn und Hohenbrunn (Landkreis München) angegangen worden, teilte die Polizei mit. In allen vier Fällen soll der unbekannte Angreifer den Frauen und der Jugendlichen unter anderem an den Oberkörper gefasst haben.
Landkreis München Vier sexuelle Übergriffe - Polizei prüft Zusammenhänge
dpa 18.08.2025 - 13:38 Uhr