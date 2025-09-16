Landkreis München: Verdächtiger nach sexuellen Übergriffen in Untersuchungshaft

Ottobrunn (dpa/lby) - Nach einer Serie mutmaßlich sexuell motivierter Übergriffe im Landkreis München befindet sich ein 48-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland war in Nordrhein-Westfalen bei einem Ladendiebstahl aufgefallen. Dabei vollzogen die Behörden einen bereits zuvor erlassenen Haftbefehl, wie das Polizeipräsidium München mitteilte. Derzeit befindet sich der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen, eine Überstellung nach Bayern werde vorbereitet.