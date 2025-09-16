Landkreis München: Verdächtiger nach sexuellen Übergriffen in Untersuchungshaft

Die Ermittler bringen den 48-Jährigen mit einem Angriff am 14. Juli in Verbindung. Damals soll ein Unbekannter ein zwölfjähriges Mädchen in der Nähe des S-Bahnhofs Ottobrunn mit einem Messer bedroht und an ihrer Tasche gezogen haben. Das Kind rief um Hilfe, woraufhin der Täter flüchtete. Zunächst war von einem Raub ausgegangen worden, doch das zuständige Kommissariat übernahm den Fall wegen einer möglichen sexuellen Tatmotivation.