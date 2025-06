Der 29 Jahre alte Polizist und seine 22 Jahre alte Kollegin wollten den Mann am Dienstagnachmittag kontrollieren, weil er den Angaben nach ohne Kennzeichen unterwegs war. Statt anzuhalten, sei der 27-Jährige allerdings davongefahren. Die Streife nahm die Verfolgung auf. An einem Fuß- und Radweg sei der 27-Jährige gestürzt. Der 29-Jährige wich dem am Boden liegenden Mann aus und fuhr dabei gegen den Baum.