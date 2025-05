Landkreis München: 69-Jährige stirbt nach Unfall mit drei Autos

Oberschleißheim (dpa/lby) - Eine Frau ist nach einem Unfall mit drei Autos nahe Oberschleißheim (Landkreis München) gestorben. Eine 25-Jährige war am Morgen mit einem Auto in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Ihr Wagen kollidierte demnach mit zwei Autos - mit dem eines 48-Jährigen und mit dem eines dahinter fahrenden 67-Jährigen. Seine 69 Jahre alte Beifahrerin und die 25-Jährige seien schwer, die beiden anderen Fahrer leicht verletzt worden. Alle wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wie es weiter hieß.