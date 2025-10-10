Landkreis Miltenberg: Taucher finden Raketenmotor an Schleuse

Klingenberg - Bei einer Inspektion an einer Schleuse im Landkreis Miltenberg haben Taucher einen Raketenmotor aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Weil die Taucher zunächst davon ausgingen, dass es sich um eine Granate handeln könnte, wurde der Schiffsverkehr auf dem Main bei Klingenberg gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamts konnten am Donnerstag schnell Entwarnung geben.