Marktheidenfeld (dpa/lby) - Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Unterfranken ist der Räuber weiter flüchtig. Der Mann hatte am Freitagabend nach Ladenschluss zwei Mitarbeiterinnen in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) mit einem Messer bedroht und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet.