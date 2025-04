Gräfendorf (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Gräfendorf (Landkreis Main-Spessart) gestorben. Das Motorrad des 56-Jährigen sei am Vormittag in einer leichten Linkskurve mit dem entgegenkommenden Auto einer 40 Jahre alten Fahrerin kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Mann starb demnach noch am Unfallort. Die Staatsstraße zwischen Gemünden am Main und Gräfendorf war auch am Nachmittag noch gesperrt. Genaueres zum Unfallhergang war laut Polizei zunächst unklar.