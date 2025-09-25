Bodolz (dpa/lby) - Bei einem Unfall im schwäbischen Landkreis Lindau ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen war am Mittwochabend auf der regennassen Landstraße am Ortseingang Bodolz ins Schleudern geraten und daraufhin von einem entgegenkommenden Auto gerammt worden, wie die Polizei mitteilte. Der 20-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ob er zu schnell gefahren war, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt.