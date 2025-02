Trebgast (dpa/lby) - Ein freilaufender Hund soll ein Reh nahe Trebgast (Landkreis Kulmbach) gejagt und durch Bisse so schwer verletzt haben, dass Polizisten es erlösen mussten. Gegen die Hundehalterin werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Jagdgesetz ermittelt, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe den jagenden Hund am Freitagmorgen auf einer Wiese beobachtet. Er konnte demnach keinen Jagdpächter erreichen und rief die Polizei. Die Beamten hätten weder Halterin noch Hund vor Ort angetroffen und die 53-Jährige durch Befragungen in der Umgebung ermittelt. Ob der Vorfall weitere Konsequenzen für die Frau haben wird, war zunächst unklar.