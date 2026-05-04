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Landkreis Kronach Wohnhaus mit Stahlkugel beschossen - Motiv unklar

Eine Metallkugel durchschlägt Fenster und Jalousie eines Hauses. Die Ermittler stehen vor offenen Fragen: Was steckt hinter dem Angriff in Stockheim?

Landkreis Kronach: Wohnhaus mit Stahlkugel beschossen - Motiv unklar
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Spezialeinheiten nahmen zwei Männer vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Stockheim - Nach der Attacke mit einer Metallkugel auf ein Wohnhaus im oberfränkischen Stockheim (Landkreis Kronach) nahe der Grenze zu Thüringen ist das Motiv der beiden Verdächtigen unklar. Die Männer und die Opfer kannten sich nach bisherigen Ermittlungen nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt gegen den 22-Jährigen und den 30-Jährigen. Die beiden sitzen nach dem Vorfall am Samstag nicht in Untersuchungshaft.

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Eine Bewohnerin des betroffenen Hauses hatte am Samstagabend auf der Terrasse gesessen, als sie einen lauten Einschlag in einer Fensterjalousie neben sich hörte. Auch ihre Tochter im Wohnzimmer nahm den Knall wahr. Beide blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine murmelgroße Metallkugel den Rollladen sowie teilweise das dahinterliegende Fensterglas durchschlagen. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Die Ermittlungen führten die Polizei zu den zwei Verdächtigen aus dem Landkreis Kronach.