Landkreis Kronach: Wohnhaus mit Stahlkugel beschossen - Motiv unklar

Stockheim - Nach der Attacke mit einer Metallkugel auf ein Wohnhaus im oberfränkischen Stockheim (Landkreis Kronach) nahe der Grenze zu Thüringen ist das Motiv der beiden Verdächtigen unklar. Die Männer und die Opfer kannten sich nach bisherigen Ermittlungen nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt gegen den 22-Jährigen und den 30-Jährigen. Die beiden sitzen nach dem Vorfall am Samstag nicht in Untersuchungshaft.