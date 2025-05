Kronach/Nürnberg (dpa/lby) - In einem Wohnhaus im Landkreis Kronach sind mehr als 200 Tiere gehalten worden - sie waren teils ungepflegt und in einem schlechten Zustand. Das Veterinäramt des Landkreises Kronach schritt ein. Ein Sprecher bestätigte entsprechende Medienberichte. 173 Hamster, 28 Hunde und dazu noch 10 Katzen fanden die Mitarbeiter der Behörde demnach in dem Haus vor. Weitere Einzelheiten und Hintergründe nannte der Sprecher nicht.