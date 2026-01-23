Bad Abbach (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf einer Abfahrt der Autobahn 93 im Landkreis Kelheim ist der Beifahrer des verunglückten Wagens ums Leben gekommen. Das Auto war nach Polizeiangaben aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich mehrfach und rollte einen Abhang hinab. Die Einsatzkräfte versuchten den 20 Jahre alten Beifahrer vergeblich zu reanimieren. Der 22-jährige Fahrer überlebte den Unfall bei Bad Abbach leicht verletzt.