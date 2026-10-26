Wolfhagen (dpa/lhe) - Ein 54-Jähriger ist in Wolfhagen bei Kassel von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Wagen fuhr nach dem Unfall in der Nacht wohl einfach weiter, wie die Polizei auf Grundlage ihrer ersten Ermittlungen mitteilte. Erst eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin entdeckte den Mann, der leblos auf der Straße lag, und wählte den Notruf. Als Rettungskräfte und Notarzt ankamen, konnten sie dem Mann demnach nicht mehr helfen.