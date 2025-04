Landkreis Hof: Stockwerk in Vollbrand - rund 150.000 Euro Schaden

Schwarzenbach an der Saale (dpa/lby) - In Oberfranken hat ein Stockwerk eines Gebäudes mit Büros und Wohnungen in Vollbrand gestanden. Wie die Polizei mitteilte, entstand in der Nacht zum Donnerstag ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro. Demnach konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner selbst in Sicherheit bringen, bevor Polizei und Feuerwehr in Langenbach, einem Ortsteil von Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof), eintrafen. Es sei niemand verletzt worden.