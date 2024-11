Trogen (dpa/lby) - Tierischer Einsatz in Oberfranken: Die Polizei hat an einer Autobahnbaustelle einen verletzten Greifvogel gerettet. Das Tier war Bauarbeitern am Donnerstag auf der Autobahn 72 bei Trogen (Landkreis Hof) aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, hüpfte der Vogel auf dem Grünstreifen hinter der Leitplanke herum - aber kam nicht an einem Wildschutzzaun vorbei.