Landkreis Hof: Junger Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Rehau (dpa/lby) - Mit rund 180 Stundenkilometern ist ein junger Fahrer in seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet. Als der 21-Jährige am Dienstagabend in Rehau (Landkreis Hof) einen Streifenwagen sah, sei er mit seinem Auto auf der Bundesstraße davongerast, wie die Polizei mitteilte. Die vorgeschriebenen 70 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit habe das Fahrzeug dabei weit überschritten. Den Angaben zufolge passierte der Wagen außerdem ein anderes Auto in einer Überholverbotszone.