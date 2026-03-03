Die Zulassungsbehörde im Landkreis Hildburghausen ist am Dienstag, 3. März, ausschließlich telefonisch erreichbar. Das teilt eine Sprecherin des Landratsamts Hildburghausen mit. Aufgrund von Störungen im Rechenzentrum sei ein regulärer Arbeitsbetrieb derzeit nicht möglich. Die technische Ursache werde durch das Team der RegioIT gemeinsam mit externen Dienstleistern mit Hochdruck analysiert und behoben. Trotz der Einschränkungen könnten Antragsteller ihre Unterlagen weiterhin vor Ort abgeben. Im Anschluss werden sie telefonisch kontaktiert, um einen individuellen Abholtermin abzustimmen. Über den Stand der Dinge will das Landratsamt fortlaufend auf der Webseite informieren.