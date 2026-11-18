Besonders an den Straßenrändern seien erhebliche Schäden zu erkennen. Während die Fahrbahnmitte stellenweise noch vergleichsweise gut erhalten sei, gebe der Untergrund an den Seiten immer wieder nach. Lippmann vermutet Probleme mit dem Straßenunterbau beziehungsweise der Entwässerung. Wasser könnte Material ausgespült haben, wodurch sich Teile der Fahrbahn absenken.

Die bisherigen Reparaturen hätten keine dauerhafte Verbesserung gebracht. Immer wieder würden schadhafte Stellen ausgebessert, ohne die eigentliche Ursache zu beseitigen. Nach Lippmanns Einschätzung wäre eine grundlegende Erneuerung einschließlich des Unterbaus erforderlich.

„Ich bin jetzt sieben Jahre Ortsteilbürgermeister. Seitdem höre ich nur den Ärger mit der Straße“, sagte Lippmann.

Zusätzlich belastet der Umleitungsverkehr die Situation. Wird eine andere Verkehrsverbindung gesperrt, rollen zahlreiche Fahrzeuge, darunter auch schwere Lastwagen und Holztransporter, durch die Bärenbachstraße. Besonders nachts sorgt das Überfahren von Schlaglöchern und Unebenheiten für erheblichen Lärm.

Ärger bei den Anwohnern: Auf der reich befahrenen Bärenstraße ensteht beim Durchfahren der Laster Lärmbelästigung. Foto: Norbert Kleinteich

Anwohner, wie Roland Franzky, berichteten, dass sie durch das Scheppern leerer Lastwagen und Container aus dem Schlaf gerissen würden. Auch bereits reparierte Schachtabdeckungen beziehungsweise Straßenabschnitte bereiteten immer wieder Probleme.

Geschwindigkeitskontrollen seien zwar schon angeregt und vereinzelt durchgeführt worden, doch die unterschiedlichen Beschränkungen für Pkw und Lkw erschwerten nach Lippmanns Darstellung die Überwachung. Auch die örtlichen Abzweigungen machten Kontrollen aufwendig.

Da es sich um eine Landesstraße handelt, liegt die Verantwortung für grundlegende Sanierungsmaßnahmen nicht bei der Stadt. Für die betroffenen Einwohner ändere dies allerdings nichts an der täglichen Belastung.

Dorfteich soll nicht zuwachsen

Ein weiteres Sorgenkind ist der Dorfteich. Was einst als Ersatz für einen früheren Feuerlöschteich angelegt wurde, hat inzwischen seinen ursprünglichen Zweck verloren.

Wird der Dorfteich erhalten? Minister Tilo Kummer schlägt Wasserbüffel zur Regenerierung vor. Foto: Norbert Kleinteich

Lippmann erläuterte im Gespräch mit der Redaktion die Geschichte des Gewässers. Der ursprüngliche Feuerlöschteich befand sich in der Nähe der heutigen Einfahrt. Als der Dorfplatz gestaltet und die von Heinz-Glass errichtete Hütte gebaut wurde, verlegte man den Teich an seinen jetzigen Standort.

Der Untergrund wurde damals mit einer Folie beziehungsweise einem Vlies und einer darüberliegenden Lehmschicht abgedichtet. Eine reguläre Ablassmöglichkeit gibt es nicht. Soll das Wasser entfernt werden, muss es abgepumpt werden.

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Im Laufe der Jahre haben sich Schlamm und Pflanzenbewuchs immer weiter ausgebreitet. Ohne Eingreifen drohe der Teich allmählich vollständig zuzuwachsen.

Nach Angaben des Ortsteilbürgermeisters wird das Gewässer heute weder als Feuerlöschteich noch als Wasserrückhaltebecken benötigt. Das Umweltamt befürworte jedoch seinen Erhalt als Biotop. Vorgesehen sei deshalb, den Teich zu entschlammen und einen Teil des Bewuchses als Lebensraum für Insekten und andere Kleintiere stehen zu lassen.

Ein früher eingeholter Kostenvoranschlag habe bei etwa 1700 Euro gelegen. Bevor Maßnahmen umgesetzt werden, sollen mögliche Fördermittel geprüft werden. Dabei stehen unter anderem Mittel aus der integrierten ländlichen Entwicklung oder Lottomittel im Raum. Eine gesicherte Finanzierung gibt es bislang nicht.

Vorschlag: Wasserbüffel zum Abweiden

Eine ungewöhnliche Idee kam vom Minister für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten, Tilo Kummer, ebenfalls zur Sprache: Wasserbüffel könnten den übermäßigen Pflanzenbewuchs abweiden. Lippmann äußerte allerdings Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit. Der Teich sei klein, das Gelände müsste eingezäunt werden und vor allem bliebe das eigentliche Problem bestehen. Den angesammelten Schlamm könnten schließlich auch Wasserbüffel nicht beseitigen.

Unzufriedenheit gibt es zudem über die Zufahrt zur Alten Schule. Der Weg dient sowohl als Zugang zum Gemeinde- und Vereinshaus als auch als Zufahrt zu den Wohnungen im ehemaligen Schulgebäude.

Für die Zufahrt zur Alten Schule ist die WbF zuständig. Nach Angaben von Ortsteilbürgermeister Siegfried Lippmann beklagen die Anwohner seit Monaten den Zustand der Verkehrsfläche. Sie hätten bereits selbst die Initiative ergriffen und sich an ihn gewandt. Auch Lippmann habe das Problem weitergegeben. Eine Verbesserung sei bislang jedoch ausgeblieben.

Gerade weil die Zufahrt mehrere Funktionen erfüllt, hält Lippmann eine Lösung für notwendig.

Sorgen um medizinische Versorgung

Neben Straßen und örtlichen Einrichtungen beschäftigte die Bürger auch die medizinische Versorgung. In der Diskussion über das ehemalige Krankenhaus Neuhaus am Rennweg wurde erneut das Fehlen einer wohnortnahen Erstversorgung angesprochen.

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Dabei ging es insbesondere um die Entfernungen zu den Krankenhäusern in Sonneberg und Saalfeld. Aus Sicht der Bürger entsprechen die tatsächlichen Fahrzeiten nicht immer den angenommenen Zeitspannen. Vor allem in dringenden medizinischen Fällen werde dies als problematisch empfunden.

Bürgermeister Scheler ging auf die Fragen ein. Eine unmittelbare Lösung für die fehlende Erstversorgung zeichnete sich in der Versammlung jedoch nicht ab.

Zumindest beim Breitbandausbau gibt es eine zeitliche Perspektive. Nach den vorgetragenen Planungen soll der Ausbau in Piesau 2027 erfolgen.

Am Ende der Versammlung blieb der Eindruck, dass in Piesau zahlreiche Probleme bekannt sind, deren Lösung jedoch an Zuständigkeiten, finanziellen Möglichkeiten oder noch ausstehenden Entscheidungen hängt. Ob Bärenbachstraße, Dorfteich oder Zufahrt zur Alten Schule – die Einwohner erwarten vor allem, dass aus den seit Jahren geführten Gesprächen endlich sichtbare Verbesserungen werden.