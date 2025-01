Landkreis Hildburghausen: Winterferien: Das geht ab für Kinder

Tiere im Winter – wir basteln eine Futterglocke: Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, verkriechen sich Menschen in die warme Wohnung und kuscheln sich unter eine Decke. Doch wie verbringen die Tiere den Winter? Die Teilnehmer unterstützen Vögel im Winter und gestalten eine Futterglocke.

Wann: Dienstag, 4. Februar

Zeit: 10.30 – 12 Uhr

Kosten: 3,50 Euro

Schneeflöckchen, Weißröckchen: Auch wenn dieser Winter noch nicht viel Schnee brachte, möchten sich die Museumsmitarbeiter mit den Teilnehmern Wasser in seiner künstlerischsten Form genauer ansehen. Gebastelt wird ein Schneeflocken – so einzigartig wie in der Natur.

Wann: Donnerstag, 6. Februar

Zeit: 10.30 – 12 Uhr

Kosten: 3,50 Euro

Treffpunkt ist bei beiden Veranstaltungen um 10.30 Uhr im Burghof. Eine Anmeldung ist nötig unter Telefon (03 68 41) 53 10 oder per E-Mail an service@museum-schleusingen.de. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen sind Begleitpersonen beim Ferienprojekt leider nicht zugelassen.

www.museum-schleusingen.de

Das Hennebergische Museum Kloster Veßra hat das folgende, vielseitige und lehrreiche Ferienprogramm für Kinder ab 6 Jahre vorbereitet:

Waschen und Sauberkeit – Seifenherstellung: Immer nur Flüssigseife? Langweilig! So ein Stück Seife ist eine tolle Sache: Sie riecht gut, ist wichtige Helferin im Alltag und hält ziemlich lang. Wie lange gibt es Seife schon und woraus wird sie hergestellt? Die Teilnehmer finden es im Museum heraus. Bei einem kleinen Rundgang gibt es Einblicke in Waschen und Sauberkeit zu Urgroßmutters Zeiten und anschließend wird ein duftendes Seifenstück hergestellt.

Wann: Dienstag, 4. Februar

Zeit: jeweils 10 Uhr und 14 Uhr

Kosten: 5 Euro

Selbst gemachte Seife im Museum Kloster Veßra. Foto: Hennebergisches Museum

Filz Dir was: Eines der ältesten Haustiere der Welt ist das Schaf. So ein Schaf hat viel zu bieten: Neben Milch und Fleisch kann die Wolle weiterverarbeitet werden. Man kann sie verspinnen, verweben, verstricken oder auch einfach verfilzen. Was genau Filzen ist und wie es funktioniert, erfahren die Teilnehmer nach einem kleinen Rundgang durch das Museum, der sich der Wollverarbeitung widmet. Jedes Kind darf sich anschließend selbst etwas filzen: Ob Marienkäfer, Blüten, Frosch oder Einhorn – der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!

Wann: Mittwoch, 5. Februar

Zeit: jeweils 10 Uhr und 14 Uhr:

Kosten: 5 Euro

Es werde Licht – Kerzenziehen – Kerzen-Manufaktur: Im Winter ist es dunkel und das wohlig warme Licht der Kerze hilft nicht nur dabei, in der Dunkelheit zu sehen, es hatte früher im Kloster auch noch zusätzliche Bedeutung. Wofür wurden die Kerzen gebraucht und warum wurden Kerzen damals dem Kloster geschenkt? Teilnehmer erfahren alle interessanten Details dazu und im Anschluss stellen die Kinder im Museum eine Kerze aus echtem Bienenwachs her. Ein kreatives Erlebnis voller Spaß und Licht!

Wann: Donnerstag, 6. Februar

Zeit: jeweils 10 Uhr und 14 Uhr

Kosten: 5 Euro

Von der Milch zur Butter: Die meisten wissen, dass Butter aus Milch gemacht wird. Aber wie genau funktioniert das? Auf einem gemeinsamen Rundgang durch das Museum erfährt man es: Die Teilnehmer schauen in die Küchen und Ställe alter Fachwerkhäuser, um zu erfahren, wie die Menschen früher lebten, wirtschafteten und mit welchen Geräten Butter hergestellt wurde. Anschließend buttern die Kinder selbst. Dazu braucht es viel Geduld und eine Menge Muskelkraft. Jede und jeder darf ihr oder sein eigenes Butterstück am Ende natürlich mit nach Hause nehmen.

Wann Freitag, 7. Februar

Zeit: 10 Uhr

Kosten: 5 Euro.

Anmeldungen sind nötig und werden unter Telefon (03 68 73) 69 0 30 oder per E-Mail an info@museumklostervessra.de entgegengenommen.

www.museumklostervessra.de/

Das Steinsburgmuseum in Römhild gestaltet folgendes Winterferien-Programm für Kinder:

Brettchenweben – ein Freundschaftsband selbst gemacht: Weben ganz ohne Webstuhl? Ja, das geht: Mit Hilfe von kleinen quadratischen „Brettchen“ haben unsere Vorfahren schon in der Bronzezeit bunte gemusterte Bänder hergestellt, die sie als Borden oder Gürtel genutzt haben. Wer wissen möchte, wie das funktioniert, kann hier sein eigenes Bändchen für sich selbst oder zum Verschenken als Freundschaftsbändchen, Armband oder Lesezeichen weben. Nebenbei erfahren die Teilnehmer im Museum noch ein bisschen über Kleidung in alten Zeiten und wie diese gemacht worden ist. Für Kinder ab 9 Jahren.

Wann: Mittwoch, 5. Februar

Zeit: 10 – 12 Uhr

Kosten: 2,50 Euro

Von Tonperlen und Töpferöfen: Irdenware, Töpferscheibe, Bandkeramik? Was ist das denn? Dazu erkunden die Teilnehmer die Ausstellung im Steinsburgmuseum – sie erfahren Wissenswertes rund um Ton von der Steinzeit bis in unsere Zeit. Und natürlich wird es auch praktisch: Jeder darf Tonperlen herstellen, aus denen er oder sie eine eigene Kette oder ein Armband fädeln kann. Für Kinder von 8 bis 11 Jahren.

Wann: Donnerstag, 6. Februar

Zeit: 10 – 12 Uhr

Kosten: 2,50 Euro

Anmeldung bei Marianne Schreiner oder Ewa Zygmunt im Steinsburgmuseum, Waldhaussiedlung 8 in Römhild unter Telefon (03 61) 57 32 22 000 oder per E-Mail an steinsburgmuseum@tlda.thueringen.de.

www.steinsburgmuseum.de