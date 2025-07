Dass Kinder denken, eine Kuh ist lila, wie in der Fernsehwerbung, dürfte auf den ländlich geprägten Landkreis Hildburghausen kaum zutreffen. Denn die Berührungspunkte mit der Landwirtschaft sind viel größer als in industriell geprägten Städten. Doch auch in der hiesigen Region weiß längst nicht jeder – ob Jung oder Alt – über die Arbeit in Ställen und auf Feldern Bescheid. Außerdem hat die Landwirtschaft nicht nur Freunde. „Da riecht es, da gibt es Emissionen“, nennt Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) zur Flurfahrt mit Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) in das Agrarunternehmen Pfersdorf nur zwei Punkte, die Menschen unter anderem an der Landwirtschaft stören. „Das Marketing muss auch deshalb viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, um Verständnis zu entwickeln. Warum tut der Landwirt genau das?“