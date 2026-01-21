An manchen Tagen ist das Gewimmel am Futterhaus groß. An anderen sind die Piepmätze verhaltener. Doch ist ihre Zahl tatsächlich zurückgegangen? Beim Naturschutzbund Nabu wurde in den vergangenen Tagen und Wochen fleißig gezählt. Mit Beobachtungen aus über 86.000 Gärten und Parks in ganz Deutschland sind mehr Meldungen eingegangen als im Vorjahr. Im Landkreis Hildburghausen wurden in 78 Gärten 2943 Vögel gezählt.