Landkreis Hildburghausen : Teenager wollen Zigarettenautomat mit Auto aus Verankerung reißen

Die Täter befestigten an einem Zigarettenautomaten einen Spanngurt, wie die Polizei berichtet. Ebenfalls wurde ein Auto am Spanngurt festgemacht. Nun versuchten die sie mit der Kraft des Autos, den Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen.
Am Samstag gegen 20 Uhr kam es am Sportlerheim in Crock zu einem für die Polizei ziemlich außergewöhnlichen Vorfall. Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren haben versucht, einene Zigarettenautomaten mit einem Auto aus der Verankerung zu reißen.
Die Täter befestigten an einem Zigarettenautomaten einen Spanngurt, wie die Polizei berichtet. Ebenfalls wurde ein Auto am Spanngurt festgemacht. Nun versuchten die sie mit der Kraft des Autos, den Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen.
Nach der Werbung weiterlesen
Das bemerkten Zeugen und informierten umgend die Polizei Hildburghausen, die auch zeitnah mit zwei Streifenwagen am Einsatzort eintraf. Das Tatfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Der Zigarettenautomat schien unbeschädigt zu sein, der Spanngurt befand sich noch vor Ort.
Eine Fahndung führte zeitnah zum Erfolg. An einer Tankstelle in Eisfeld konnte das Auto mit mehreren Insassen festgestellt werden. Gegen drei männliche Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden Strafermittlungsverfahren eingeleitet.