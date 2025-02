Alle Jahre wieder hatte der Ball des Kreissportbundes im Kulturhaus Gleichamberg seit 2008 einen Platz in vielen Terminkalendern. „Die größte derart organisierte Veranstaltung im Landkreis mit 330 bis 350 Gästen“, sagte Uwe Höhn, Präsident des Kreissportbundes, dessen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle für die Organisation verantwortlich waren. Die Betonung liegt auf „waren“. Denn die Traditionsveranstaltung mit Ehrungen und Showprogramm „für die kreisliche Sportfamilie“, wie Höhn sagte, wird es so nicht mehr geben. Darüber informierte er am Mittwoch in einem Pressegespräch. „Wir haben intensiv diskutiert und entschieden: Wir halten das bisherige Format so nicht aufrecht.“