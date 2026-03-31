Landkreis Hildburghausen: Osterfeuer lodern ab Gründonnerstag

Hier werden in diesem Jahr Osterfeuer entzündet:
In vielen Orten im Landkreis finden sich auch 2026 Menschen am Osterfeuer zusammen, um in gemütlicher Runde die Feiertage zu genießen, zu plaudern – und sich aufzuwärmen?
Hier werden in diesem Jahr Osterfeuer entzündet:
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Der Heimatverbund Schleusingen lädt ab 18 Uhr an den Tanzsaal Rappelsdorf ein. Mit Rostbratwurst und Fassbier möchte man Väterchen Frost vertreiben. Nur gut getrocknetes, unbehandeltes Holz, Reisig oder Christbäume dürfen mitgebracht werden.
Auf dem Festplatz Gethles am Vereinshaus beginnt um 19 Uhr das diesjährige Osterfeuer.
Auch in Fischbach wird am Vereinshaus, in Hirschbach an der Baude und in Hinternah an der Nahesportanlage zum Osterfeuer eingeladen. Die meisten beginnen gegen 17 Uhr.
Mit einem Fackelumzug startet der Feuerwehrverein Harras um 18.30 Uhr zum Osterfeuer auf der Festwiese Harras.
Auf die Wiese neben dem Spielplatz findet ab 18 Uhr das Osterfeuer in Grimmelshausen statt zu dem die Dorfgemeinschaft einlädt.
Die Siegritzer Dorfgemeinschaft lädt ab 17 Uhr an der Hütte in Siegritz ein.
4. April
Auf der Siegeshöhe in Eisfeld findet das traditionelle Osterfeuer statt. Der Fackelzug in Begleitung des Spielmannszuges beginnt um 19 Uhr am Feuerwehrdepot und wird auf der Siegeshöhe mit dem Entzünden des Osterfeuers enden.
Die Feuerwehr Erlau lädt ab 17 Uhr zum Osterfeuer auf ihrem Areal ein.
Bereits zum 20. Osterfeuer erwartet der Feuerwehrverein Waldau ab 15 Uhr an der Wendeschleife seine Gäste. Die Jugendfeuerwehr sorgt für Spiel und Spaß mit Hüpfburg, Spielmobil, Osterbasteln, Musik von DJ Sören und um 15.30 Uhr mit Kinder- und Jugendtanzaufführungen.
Um 17 Uhr startet auch der Obst- und Gartenbauverein Veilsdorf mit dem Osterfeuer in der Anlage am Schwimmbad in Veilsdorf.
Der Feuerwehrverein Herbartswind bittet ab 17 Uhr an Sportplatz und Mehrzweckgebäude zum Osterfeuer.
Eine Überraschung wartet auf die Kinder beim Osterfeuer des Feuerwehrvereins Sachsenbrunn. Beginn ist 16 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr.
Der Osterhase kommt zu Besuch beim Osterfeuer der Traktorfreunde Masserberg auf der Wiese am Hotel „Haus Oberland“. Beginn ist 16 Uhr.
5. April
Der Kultur- und Sportverein Kaktus lädt in Gottfriedsberg ab 17 Uhr auf die Wiese hinter dem Vereinszimmer des KSV und zum Osterfeuer ein.
Im Schwimmbad Schleusingerneundorf entzündet der Schwimmbadverein Glasbach ab 15 Uhr das Osterfeuer. Kinder können basteln.
Das Osterfeuer in Heckengereuth findet auf der Kuhdrift statt. Eine Uhrzeit wurde nicht übermittelt.
Natürlich wird bei allen Osterfeuern das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Für Essen und Getränke ist bestens gesorgt. Fürs Wetter dagegen übernimmt niemand die Verantwortung.