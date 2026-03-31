Landkreis Hildburghausen: Osterfeuer lodern ab Gründonnerstag

Auf der Siegeshöhe in Eisfeld findet das traditionelle Osterfeuer statt. Der Fackelzug in Begleitung des Spielmannszuges beginnt um 19 Uhr am Feuerwehrdepot und wird auf der Siegeshöhe mit dem Entzünden des Osterfeuers enden.

Die Feuerwehr Erlau lädt ab 17 Uhr zum Osterfeuer auf ihrem Areal ein.

Bereits zum 20. Osterfeuer erwartet der Feuerwehrverein Waldau ab 15 Uhr an der Wendeschleife seine Gäste. Die Jugendfeuerwehr sorgt für Spiel und Spaß mit Hüpfburg, Spielmobil, Osterbasteln, Musik von DJ Sören und um 15.30 Uhr mit Kinder- und Jugendtanzaufführungen.

Um 17 Uhr startet auch der Obst- und Gartenbauverein Veilsdorf mit dem Osterfeuer in der Anlage am Schwimmbad in Veilsdorf.

Der Feuerwehrverein Herbartswind bittet ab 17 Uhr an Sportplatz und Mehrzweckgebäude zum Osterfeuer.

Eine Überraschung wartet auf die Kinder beim Osterfeuer des Feuerwehrvereins Sachsenbrunn. Beginn ist 16 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr.

Der Osterhase kommt zu Besuch beim Osterfeuer der Traktorfreunde Masserberg auf der Wiese am Hotel „Haus Oberland“. Beginn ist 16 Uhr.

5. April

Der Kultur- und Sportverein Kaktus lädt in Gottfriedsberg ab 17 Uhr auf die Wiese hinter dem Vereinszimmer des KSV und zum Osterfeuer ein.

Im Schwimmbad Schleusingerneundorf entzündet der Schwimmbadverein Glasbach ab 15 Uhr das Osterfeuer. Kinder können basteln.

Das Osterfeuer in Heckengereuth findet auf der Kuhdrift statt. Eine Uhrzeit wurde nicht übermittelt.

Natürlich wird bei allen Osterfeuern das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Für Essen und Getränke ist bestens gesorgt. Fürs Wetter dagegen übernimmt niemand die Verantwortung.