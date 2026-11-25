Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die Kaffeestube lockt mit frisch gebackenen Waffeln, Kuchen und Torten, dazu gibt es herzhafte Speisen sowie warme und kalte Getränke.

Für die jungen Gäste gibt es eine Bastelstube, in der mit kleine kreative Weihnachtswerke entstehen können. Zudem hat sich der Nikolaus angekündigt – natürlich mit kleinen Überraschungen für die Kinder.

Der SV 1919 Reurieth e.V. freut sich auf viele Besucher und einen fröhlichen, entspannten Start in die nun beginnende Adventszeit.

Am 1. Advent, 29. November findet ab 14 Uhr in der Kirche von Beinerstadt mit dem „Liederkranz Großwalbur“ ein Adventskonzert statt. Anschließend kann man ab 15 Uhr den 4. Beinerstädter Adventszauber an der Feuerwehr besuchen. Dort wartet ein kleiner Markt mit Handmade-Ständen sowie Glühwein, Baumstriezel, Crêpes, Soljanka, Kartoffelspieße, Kuchen und Kaffee auf viele Besucher. Ab 16 Uhr verzaubert ein Puppenspieler die kleinen Gäste mit einer „Weihnachtsgeschichte“. Eintritt wird nicht verlangt.

Gemeinsam möchte man in Grimmelshausen die Adventszeit begrüßen. Am Samstag, 28. November ab 16 Uhr lädt die Dorfgemeinschaft Grimmelshausen e.V. zum Grimmelshäuser Advent ein. Beginn ist 16 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wie deftiges vom Grill, Fischbrötchen und Süßspeisen gibt es einen Fackelumzug und der Weihnachtmann kommt zu Besuch. Wer seine Lieblingstasse mitbringt, erhält seinen Glühwein günstiger.

Was einst mit einem Firmenjubiläum begann, hat sich mittlerweile zu einer lieb gewonnenen Tradition entwickelt: Zum sechsten Mal lädt die Lengfelder Weihnacht Ende November zum vorweihnachtlichen Beisammensein ein.

Aus dem ursprünglichen Anlass entstand der Wunsch, etwas Bleibendes für Lengfeld zu schaffen. Die Vereine wurden an einen Tisch geholt, Ideen ausgetauscht und gemeinsam ein Konzept entwickelt. Dabei ging es nie um Kommerz, sondern um Kreativität, Begegnungen und Menschen, denen ein lebendiges Dorfleben am Herzen liegt.

So prägen heute Hobbykünstler, liebevoll gestaltete Handarbeiten und viele engagierte Helfer den besonderen Charakter der Veranstaltung. Rund um den historischen Dorfkern an der Kirche bietet sich eine stimmungsvolle Kulisse für ein paar schöne Stunden in der Vorweihnachtszeit.

Der Auftakt findet am Freitag, dem 27. November, um 19 Uhr mit dem Konzert „Projekt Unplugged“ in der Kirche statt. Am Samstag, 28. November, sind ab 14 Uhr alle zum weihnachtlichen gemeinsamen Singen in der Kirche eingeladen. Anschließend laden Glühwein, Leckeres vom Grill und die eigens für die Lengfelder Weihnacht kreierten Apfelglüh-Spezialitäten zum gemütlichen Verweilen ein.

Aus einer kleinen Idee ist ein Fest geworden, das zeigt, wie viel entstehen kann, wenn Menschen gemeinsam etwas bewegen. Und genau das macht die Lengfelder Weihnacht aus: „Mit Herz gemacht, für Lengfeld und seine Menschen.“

Am 28. November findet ab 17 Uhr in der Dorfstraße 25 in Eicha der Hof- und Scheunenweihnachtsmarkt statt. Die Kirchgemeinde Eicha lädt herzlich zum Adventsfenster ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Viele kleine Verkaufsstände laden zum Stöbern ein. In gemütlicher Atmosphäre heißt man die Adventszeit willkommen.

Der Thüringer Wald Verein Saargrund lädt am 1. Advent, 29. November zum Weihnachtsmarkt nach Saargrund ein. Beginn ist ab 15 Uhr.

Am Samstag, 28. November laden der Feuerwehrverein Bockstadt e.V. und die Dorfgemeinschaft zur Bockstädter Dorfweihnacht ein. Der gemütliche Einklang in den Advent findet von 14 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Das Weihnachtskaffee hat bis 17 Uhr geöffnet. Die Kinder können sich auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen.

In der Dorfscheune und auf dem Dorfplatz in Schackendorf findet am Samstag 28. November der Schackendorfer Weihnachtsmarkt statt. Ab 16 Uhr lädt der Heimatverein Schackendorf zu einem bunten Programm ein. Um 18 Uhr wird der Weihnachtmann erwartet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Die Adelhäuser Dorfweihnacht wird am 1. Advent, 29. November ab 14 Uhr rund um die Kirche und das Backhaus stattfinden. Wie immer ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Des Weiteren werden selbst gebastelte Weihnachtsdekoration und Leckereien angeboten.

Das Waldhaus in Lindenau öffnet am Samstag, 28. November ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Für die kleinen Gäste wird Adventsbasteln angeboten.

Unter dem Motto „Gemeinsam.Regional.Stark“ veranstalten die lokalen Vereine mit regionalen und lokalen Ausstellern am Samstag, 28. November ab 14 Uhr den Weihnachtsmarkt der Vereine am Hotel Rennsteig. Es gibt regionale Produkte, Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr. Die kleinen Waldwichtel bringen Weihnachtsstimmung. Für einen mitreißender Tanz und ein strahlender Auftritt sorgt der Showtanz der Rennsteigperle. Gegen 17 Uhr kommt der Nikolaus.

Der Heimatverein Mendhausen & Mönchshof e.V. möchte das Jahr 2026 nicht ausklingen lassen, ohne sich in gemütlicher Runde am 1. Advent, 29. November ab 16 Uhr am Backhaus mit Glühwein zu treffen. Frisch gebackene Waffeln und andere flüssige sowie feste Köstlichkeiten stehen bereit. Um 17.30 Uhr kommt traditionell für unsere Kinder der Nikolaus. Bereits um 15.30 Uhr soll der neu gestaltete Bücherpavillon mit einem kleinen Umtrunk an die Mendhäuser Leseratten übergeben werden.