Schleusinger Weihnachtsmarkt: Weihnachtspreisrätsel mit Vier-Städte-Gutscheinen als Hauptpreise. Weihnachtsmarktbummel am 28. und am 29. November
In Hildburghausen und in Schleusingen finden traditionell am 1. Advent die Weihnachtsmärkte statt. Hier sind unsere Tipps fürs Wochenende.
Schleusinger Weihnachtsmarkt: Weihnachtspreisrätsel mit Vier-Städte-Gutscheinen als Hauptpreise. Weihnachtsmarktbummel am 28. und am 29. November
Nach der Werbung weiterlesen
Das erste Advents-Wochenende ist traditionell der Termin für den Schleusinger Weihnachtsmarkt. Und der wird, so die Organisatoren, klein und gemütlich. In Zusammenarbeit von Initiative Stadtmarketing, Stadt und der Veranstaltungsagentur Moon Circus ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, am Markt ein Angebot für Jung und Alt zu unterbreiten. Wie Daniela Heßler von der Touristinfo informiert, werden sich auf der Marktinnenfläche auch einige neue Händler positionieren, ein Kinderkarussell lädt ein und Vereine präsentieren sich, darunter der Abi-Jahrgang des Gymnasiums, der für seine die Abi-Feier Waffeln am Stiel bäckt. Leider schafft es der Frauenchor diesmal nicht mit einem Plätzchenstand, aber er wird das Bühnenprogramm mitgestalten, und zwar am Sonntag 14.30 Uhr, nicht wie auf den Programmen angekündigt am Samstag. Der Weihnachtsmann mit Engelchen Emelie wird am Samstag, 16 Uhr, vorfahren, um im Beisein des Bürgermeisters den Markt zu eröffnen. Er wird auch wieder Beutelchen mit Obst und Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Danach musiziert ab 17 Uhr das Schleusetal-Duo. Das allseits beliebte Weihnachtspreisrätsel fehlt auch in diesem Jahr nicht. Die einzelnen Buchstaben für das Lösungswort werden ab 23. November in den Geschäften zu finden sein, sagt Ina Spanaus. Es winken viele Sachpreise. Hauptpreise sind diesmal die neuen Vier-Städte-Gutscheine, im Wert von 50 und 100 Euro. Apropos, dieser Gutschein ist auch durchaus als Weihnachtsgeschenk geeignet, bricht Daniela Heßler eine Lanze für das Angebot des Oberzentrums: „Mit dem Gutschein wird ein Stück Heimat verschenkt, denn das Geld bleibt in der Region.“ 62 Geschäfte in Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof und Schleusingen sind inzwischen beteiligt.
Der Marktbummel beginnt an beiden Tagen jeweils 14 Uhr. Im Künstlerhof Roter Ochse wird am Sonntag, 14 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet: Georg Sommer entführt mit seinen Fotos in die Wunderwelt der Eisblumen. Im Künstlerhof gibt es auch eine „Zuckerguss und Streuselspaß-Werkstatt. Sonntag ab 14.20 Uhr. Übrigens fährt an beiden Tagen auch die Pferdekutsche durch die Innenstadt, lockt der verkaufsoffene Sonntag auch zum Bummeln durch die Läden.
Hildburghäuser Weihnacht: Mit dem Weihnachtsmarkt am Samstag und dem Glühweinmarkt am Sonntag möchte Hildburghausen stimmungsvoll in den Advent starten
Wenn der Duft von Glühwein durch die Innenstadt zieht, Lichter in den Straßen funkeln und Kinder Weihnachtslieder singen, ist in Hildburghausen Zeit für die Hildburghäuser Weihnacht. Am 28. und 29. November, verwandelt sich die Innenstadt erneut in einen besinnlichen Treffpunkt in der Adventszeit. Auch in diesem Jahr setzt die Stadt auf die bewährte Kombination aus Weihnachtsmarkt am Samstag und Glühweinmarkt am Sonntag. Das Konzept komme bei den Hildburghäusern gut an, sagt Bürgermeister Patrick Hammerschmidt. Allein die Nachfrage nach Ständen zeige, wie beliebt die Veranstaltung sei. „Wir mussten uns dieses Jahr schon Hütten aus anderen Kommunen oder von Vereinen organisieren, weil unsere nicht ausreichen.“
Los geht es am Samstag um 13 Uhr. In den festlichen Hütten der Händler und Vereine finden die Besucher alles, was das Herz begehrt: Geschenkideen, Handwerksarbeiten, Deko und kulinarische Angebote. Vor allem Familien dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Nachmittag freuen. Ab 15.30 Uhr stimmen Kindergartenkinder mit ihrem Weihnachtssingen auf die Adventszeit ein, ehe kurz darauf der Weihnachtsmann kommt. Um 17 Uhr lädt der Nachtwächter am Brunnen auf dem Markt zu einem Rundgang voller Sagen ein. Geöffnet ist zudem die Türmerwohnung und es werden Kutschfahrten angeboten. Wer den Abend gemütlich ausklingen lassen möchte, muss nach Marktschluss nicht sofort nach Hause. Ab 18 Uhr lädt Christina Knoll in die Untere Marktstraße zur „Winternacht 2026“ ein. Dort spielt die Band „4 Klang“ bis in die Abendstunden.
Am Sonntag gehört die Bühne dem traditionellen Gänselieschen-Glühweinmarkt. Seit 1998 wetteifern Vereine und Institutionen mit ihren eigenen Kreationen um die Gunst der Besucher und den begehrten Glühweinpokal. Von 13 bis 18 Uhr laden sie zum Probieren ein. Gleichzeitig öffnen die Geschäfte der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag. Den Abschluss bildet die traditionelle Verlosung unter allen Gästen, die für den besten Glühwein abgestimmt haben. Die Abstimmung soll in diesem Jahr erstmals digital mit dem Handy über QR-Codes erfolgen. Als Hauptpreis winken ein Tablet und ein E-Paper-Abonnement von Freies Wort.
Auf dem Gelände des Schullandheim in Schirnrod findet am Samstag, 28. November statt. Ab 16 Uhr gibt es Glühwein und andere Leckerein. Für die musikalische Umrahmung ist gesorgt. Zwischen 17 und 18 Uhr kommt der Weihnachtsmann zu Besuch. Wer seine eigene Tasse mitbringt, erhält am Stand des Förderwichtel 0,50 Euro Rabatt.
Der SV 1919 Reurieth e.V. lädt auch in diesem Jahr wieder herzlich zum Adventsmarkt ein. Am Samstag, 28. November ab 14.30 Uhr wird der Sportplatz in Reurieth zum gemütlichen Treffpunkt für Jung und Alt.
Für den passenden musikalischen Rahmen sorgen die Reuriether Höhnbergbläser, die den Nachmittag mit festlichen Klängen begleiten. Rund um die warmen Feuerschalen können Besucher die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen. An den Ständen mit weihnachtlichen Geschenkideen gibt es vieles zu entdecken: Schmuck, Genähtes, Dekorationen aus Holz, Lederwaren und andere Handarbeiten – perfekt zum Stöbern und Geschenke finden.
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die Kaffeestube lockt mit frisch gebackenen Waffeln, Kuchen und Torten, dazu gibt es herzhafte Speisen sowie warme und kalte Getränke.
Für die jungen Gäste gibt es eine Bastelstube, in der mit kleine kreative Weihnachtswerke entstehen können. Zudem hat sich der Nikolaus angekündigt – natürlich mit kleinen Überraschungen für die Kinder.
Der SV 1919 Reurieth e.V. freut sich auf viele Besucher und einen fröhlichen, entspannten Start in die nun beginnende Adventszeit.
Am 1. Advent, 29. November findet ab 14 Uhr in der Kirche von Beinerstadt mit dem „Liederkranz Großwalbur“ ein Adventskonzert statt. Anschließend kann man ab 15 Uhr den 4. Beinerstädter Adventszauber an der Feuerwehr besuchen. Dort wartet ein kleiner Markt mit Handmade-Ständen sowie Glühwein, Baumstriezel, Crêpes, Soljanka, Kartoffelspieße, Kuchen und Kaffee auf viele Besucher. Ab 16 Uhr verzaubert ein Puppenspieler die kleinen Gäste mit einer „Weihnachtsgeschichte“. Eintritt wird nicht verlangt.
Gemeinsam möchte man in Grimmelshausen die Adventszeit begrüßen. Am Samstag, 28. November ab 16 Uhr lädt die Dorfgemeinschaft Grimmelshausen e.V. zum Grimmelshäuser Advent ein. Beginn ist 16 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wie deftiges vom Grill, Fischbrötchen und Süßspeisen gibt es einen Fackelumzug und der Weihnachtmann kommt zu Besuch. Wer seine Lieblingstasse mitbringt, erhält seinen Glühwein günstiger.
Was einst mit einem Firmenjubiläum begann, hat sich mittlerweile zu einer lieb gewonnenen Tradition entwickelt: Zum sechsten Mal lädt die Lengfelder Weihnacht Ende November zum vorweihnachtlichen Beisammensein ein.
Aus dem ursprünglichen Anlass entstand der Wunsch, etwas Bleibendes für Lengfeld zu schaffen. Die Vereine wurden an einen Tisch geholt, Ideen ausgetauscht und gemeinsam ein Konzept entwickelt. Dabei ging es nie um Kommerz, sondern um Kreativität, Begegnungen und Menschen, denen ein lebendiges Dorfleben am Herzen liegt.
So prägen heute Hobbykünstler, liebevoll gestaltete Handarbeiten und viele engagierte Helfer den besonderen Charakter der Veranstaltung. Rund um den historischen Dorfkern an der Kirche bietet sich eine stimmungsvolle Kulisse für ein paar schöne Stunden in der Vorweihnachtszeit.
Der Auftakt findet am Freitag, dem 27. November, um 19 Uhr mit dem Konzert „Projekt Unplugged“ in der Kirche statt. Am Samstag, 28. November, sind ab 14 Uhr alle zum weihnachtlichen gemeinsamen Singen in der Kirche eingeladen. Anschließend laden Glühwein, Leckeres vom Grill und die eigens für die Lengfelder Weihnacht kreierten Apfelglüh-Spezialitäten zum gemütlichen Verweilen ein.
Aus einer kleinen Idee ist ein Fest geworden, das zeigt, wie viel entstehen kann, wenn Menschen gemeinsam etwas bewegen. Und genau das macht die Lengfelder Weihnacht aus: „Mit Herz gemacht, für Lengfeld und seine Menschen.“
Am 28. November findet ab 17 Uhr in der Dorfstraße 25 in Eicha der Hof- und Scheunenweihnachtsmarkt statt. Die Kirchgemeinde Eicha lädt herzlich zum Adventsfenster ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Viele kleine Verkaufsstände laden zum Stöbern ein. In gemütlicher Atmosphäre heißt man die Adventszeit willkommen.
Der Thüringer Wald Verein Saargrund lädt am 1. Advent, 29. November zum Weihnachtsmarkt nach Saargrund ein. Beginn ist ab 15 Uhr.
Am Samstag, 28. November laden der Feuerwehrverein Bockstadt e.V. und die Dorfgemeinschaft zur Bockstädter Dorfweihnacht ein. Der gemütliche Einklang in den Advent findet von 14 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Das Weihnachtskaffee hat bis 17 Uhr geöffnet. Die Kinder können sich auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen.
In der Dorfscheune und auf dem Dorfplatz in Schackendorf findet am Samstag 28. November der Schackendorfer Weihnachtsmarkt statt. Ab 16 Uhr lädt der Heimatverein Schackendorf zu einem bunten Programm ein. Um 18 Uhr wird der Weihnachtmann erwartet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Die Adelhäuser Dorfweihnacht wird am 1. Advent, 29. November ab 14 Uhr rund um die Kirche und das Backhaus stattfinden. Wie immer ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Des Weiteren werden selbst gebastelte Weihnachtsdekoration und Leckereien angeboten.
Das Waldhaus in Lindenau öffnet am Samstag, 28. November ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Für die kleinen Gäste wird Adventsbasteln angeboten.
Unter dem Motto „Gemeinsam.Regional.Stark“ veranstalten die lokalen Vereine mit regionalen und lokalen Ausstellern am Samstag, 28. November ab 14 Uhr den Weihnachtsmarkt der Vereine am Hotel Rennsteig. Es gibt regionale Produkte, Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr. Die kleinen Waldwichtel bringen Weihnachtsstimmung. Für einen mitreißender Tanz und ein strahlender Auftritt sorgt der Showtanz der Rennsteigperle. Gegen 17 Uhr kommt der Nikolaus.
Der Heimatverein Mendhausen & Mönchshof e.V. möchte das Jahr 2026 nicht ausklingen lassen, ohne sich in gemütlicher Runde am 1. Advent, 29. November ab 16 Uhr am Backhaus mit Glühwein zu treffen. Frisch gebackene Waffeln und andere flüssige sowie feste Köstlichkeiten stehen bereit. Um 17.30 Uhr kommt traditionell für unsere Kinder der Nikolaus. Bereits um 15.30 Uhr soll der neu gestaltete Bücherpavillon mit einem kleinen Umtrunk an die Mendhäuser Leseratten übergeben werden.