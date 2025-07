Zum zweiten Mal in Folge die Schallmauer übertroffen und zum fünften Mal in Folge eine Rekordmarke erreicht: Der Kreissportbund Hildburghausen wächst und wächst. „Wir sind mit unseren Mitgliederzahlen sehr zufrieden“, kommentierte Präsident Uwe Höhn (Schwarzbach) am Dienstag in einem Pressegespräch die Steigerung auf 10.508 Mitglieder (Stand 1. Januar 2025). „Denn wir haben zum Vorjahr um 359 Mitglieder zugelegt und damit um 3,4 Prozent.“ Damit liegt der Kreissportbund nicht nur voll im Trend des Landesverbandes, sondern hat diesen prozentual sogar übertroffen. Im Landessportbund Thüringen sind 385.073 Sporttreibende organisiert und damit 9.076 mehr als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Zuwachs von 2,4 Prozent.