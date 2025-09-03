Landkreis Hildburghausen: Kollision mit Anhänger – Fünf Verletzte

Hildburghausen (dpa/th) - Ein Autofahrer ist im Landkreis Hildburghausen in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Sein Kleinwagen prallte am Dienstagabend zwischen Bedheim und Simmershausen gegen ein Fahrzeug, an dem ein Getränke-Verkaufsstand hing, wie ein Polizeisprecher sagte. Das habe eine Kettenreaktion ausgelöst: Der sei ins Schleudern geraten und mit einem weiteren Auto zusammengestoßen.