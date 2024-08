Am Freitagnachmittag ereignete sich im Landkreis Hildburghausen in Simmershausen eine schwerwiegende Havarie in einer Biogasanlage. Infolge dieses Vorfalls wurden in Aubstadt (Bayern), rund 25 Kilometer von der Anlage entfernt, mehrere tote Fische an einer Mühle entdeckt. Die alarmierte Wasserbehörde sowie die Polizei verfolgten die Spur zurück bis nach Thüringen und stießen auf die Biogasanlage in Simmershausen.