Der Kreistag des Landkreises Hildburghausen hat im zweiten Anlauf mit großer Mehrheit den Haushalt beschlossen. Am Dienstagabend stimmte nun auch die Fraktion CDU/ProHBN/ZLV und Teile der AfD-Fraktion dem Haushaltsplan 2025 zu. Dem war eine weitere Sparrunde vorausgegangen, in der die Kreisverwaltung rund 1,1 Millionen Euro Einsparpotenzial gehoben hatte, die sich auf den Hebesatz für die Kreisumlage auswirken. Die Umlage ist zwar dennoch höher, als im 2024er-Haushalt. Im Vergleich zum eingebrachten Haushalt aber deutlich niedriger. Insbesondere am Personal wird der Landkreis sparen. Elf Stellen mit denen man geplant hatte, werde man 2025 nicht besetzen. Für die CDU/ProHBN/ZLV-Fraktion sagte Vorsitzender Burkhard Werner, dass es gut gewesen sei, noch einmal nachzujustieren, um den kreisangehörigen Kommunen mehr Handlungsfreiheit zu ermöglichen. Er habe den Prozess als äußerst konstruktiv wahrgenommen, sagte Werner.