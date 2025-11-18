Die gelben Tonnen können im Landkreis Hildburghausen aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle voraussichtlich nicht am geplanten Abfuhrtag geleert werden. Darüber informiert am Dienstag, 18. November, das Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft Hildburghausen. Die Mitarbeiter bitten daher darum, die gelben Tonnen noch zwei bis drei Tage länger am Leerungs-Standort stehen zu lassen. Der Entsorger versucht, nachzufahren und sie zu leeren.