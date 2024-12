Landkreis Hildburghausen: Fahrplan: Das ändert sich im Dezember

Die Haltestelle Meilermuseum (bedient durch den Rennsteig-Ringverkehr am Wochenende) erhält im Fahrplan die Bezeichnung „Ochsenbach“.

Linie 208 Eisfeld – Gießübel:

Die testweise eingerichtete Haltestelle Schönbrunn, Feuerwehr (am Tegut-Markt) wurde kaum genutzt und entfällt daher zum Fahrplanwechsel wieder. Es ergeben sich so leicht veränderte Fahrzeiten.

Linie 209 Eisfeld – Masserberg – Neustadt:

Zusätzliche Fahrt um 8.45 Uhr von Masserberg nach Eisfeld mit Anschluss in Heubach Zentrale aus Heubach und Schnett

In Waffenrod/Hinterrod wird auf allen Fahrten nur noch die neu gebaute, barrierefreie Haltestelle am Multifunktionsplatz bedient.

Linie 210 Eisfeld – Stelzen:

Aufgrund geringer Nachfrage verkehrt die Fahrt um 17.30 Uhr von Eisfeld nach Stelzen nur noch als Rufbus nach telefonischer Anmeldung.

Linie 213 Hildburghausen – Eisfeld – Crock:

Im Schülerverkehr zur Regelschule Crock wird morgens, mittags und nachmittags zusätzlich die Haltestelle Heßberg, Wendeschleife bedient.

Linie 217 Hildburghausen – Heldburg – Coburg:

Die jeweils ersten Fahrten in beiden Richtungen werden um fünf Minuten vorverlegt, um Verspätungen aufgrund des geschlossenen Bahnübergangs in Hildburghausen zu vermeiden.

Linie 218 Hildburghausen – Westhausen – Käßlitz:

Geringfügige Anpassungen der Fahrzeiten

Linie 220 Hildburghausen – Gleichamberg – Römhild:

Auf der Fahrt um 7.10 Uhr von Hildburghausen nach Römhild wird zusätzlich die Haltestelle Eicha bedient. Somit entfällt für die Regelschüler aus Eicha das Umsteigen in Milz von der Linie 404 der Meininger Busbetriebs GmbH.

Linie 223 Themar – Dingsleben / Themar – Hildburghausen:

Die Rufbusfahrten um 14.15 Uhr und 16.15 Uhr von Themar nach Dingsleben werden zusätzlich über Grimmelshausen, Ehrenberg, Siegritz und Trostadt geführt.

Linie 225 Schleusingen – Themar:

Die Fahrten um 9.05 Uhr und 11.05 Uhr von Schleusingen nach Themar werden zusätzlich über Ehrenberg und Grimmelshausen geführt. Die Einwohner der beiden Orte erhalten so die Möglichkeit, vormittags das Grundzentrum Themar zu erreichen und mittags und nachmittags mit der Linie 223 zurückzufahren.

Linie R1 – Stadtlinie Hildburghausen:

Die zum 20. Juni dieses Jahres neu eingeführte Stadtlinie Hildburghausen wird zumeist gut nachgefragt. Alle Haltestellen und der Umfang des Fahrtenangebotes bleiben bestehen. Nach Auswertung der Testphase sowie der Fahrgastbefragung werden zum Fahrplanwechsel folgende Optimierungen durchgeführt:

– Fahr- und Liniennetzplan werden übersichtlicher gestaltet und die Linie in drei Runden (A, B und C) mit eindeutiger farblicher Kennzeichnung gegliedert. Die jeweilige Runde wird auch in den Zielanzeigen am Fahrzeug sichtbar sein. Fahrgäste können zwischen den einzelnen Runden selbstverständlich weiterhin im Fahrzeug sitzen bleiben.

– In der neuen Runde A entfällt die Schleife über Hagebaumarkt, Fuchsweg, Wallrabs Ort, Rote Leite und Georgeneck. Diese Haltestellen werden auf der neuen Runde C bedient.

– Die neue Runde B verkehrt auf direktem Wege zwischen den Haltestellen Am Goldbach und Markt ohne Umweg über Birkenfeld. Fahrgäste aus den Bereichen Am Friedhof / Am Stadtrand / Hertelstraße / Thälmannplatz / Am Goldbach und Wiedersbacher Straße erreichen somit deutlich schneller das Stadtzentrum und den Busbahnhof.

– In der neuen Runde C werden die Stadtteile Wallrabs und Birkenfeld zusammengefasst und mit dem Stadtzentrum sowie dem Busbahnhof verbunden.

Alle Fahrpläne inklusive der Baufahrpläne werden rechtzeitig in Tabellenform auf der Website von Werrabus veröffentlicht. Die Abfahrtszeiten sind in allen elektronischen Auskunftssystemen abrufbar.

Im Werrabus-Servicebüro sowie in den Bussen wird ein Ergänzungsblatt zum Fahrplanheft erhältlich sein. Für Auskünfte und Rufbusanmeldungen steht das Werrabus-Servicebüro direkt auf dem Busbahnhof Hildburghausen montags bis freitags von 8 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung unter der Telefonnummer (0 36 85) 40 49 27 4.