Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache bei Streudorf nach rechts von der Straße abgekommen. In einer Linkskurve der Landstraße zwischen Steinfeld und Streufdorf verlor sie Kontrolle und rutschte eine Böschung hinab, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.