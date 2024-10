Ersten Informationen zufolge hielt ein Pkw an, zwei weitere Fahrzeuge fuhren auf das stehende Auto auf. Eines der auffahrenden Fahrzeuge geriet dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Wohnmobil. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Zwei Rettungswagen waren vor Ort. Die Feuerwehr Römhild war im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Strecke zwischen Simmershausen und Gleicherwiesen war für die Rettungsmaßnahmen gesperrt.