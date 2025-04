Zwei Männer haben in der Nacht zum Dienstag den Tankdeckel eines Lastwagens in der Hildburghäuser Bahnhofstraße aufgebrochen. „Ein Autofahrer kam just in diesem Moment angefahren, verschreckte die Täter, die unverrichteter Dinge abbrachen und flüchteten“, erklärte Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert. Die Täter hinterließen neben Behältern zum Transport von Kraftstoff auch Utensilien, um diesen aus dem Tank des Lkw abzapfen zu können. Die Kriminalpolizei untersucht die Beweisstücke.