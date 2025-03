Landkreis Hildburghausen : Diebe dringen in Baumarkt und Futtermittelgeschäft ein

Zum einen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baumarkt in der Tachbacher Straße in Themar. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe, wie die Polizei. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird derzeit noch geprüft. Die Einbrecher richteten einen Schaden von etwa 15.000 Euro an. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten wird ein Zusammenhang zu dem Einbruch in ein Futtermittel-Geschäft geprüft. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 7780 und der Angabe des Aktenzeichens 0075366/2025 zu melden.