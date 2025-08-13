Drei Tage, fast 40 Kilometer zu Fuß und zahlreiche Stationen in Kultur, Handwerk und Bildung – Sven Gregor (Freie Wähler) startet am 26. August seine erste Sommer-Tour als Landrat. Bereits während des Wahlkampfs zur Landratswahl 2024 ist Gregor auf Wanderschaft durch den Landkreis Hildburghausen gewesen. Die Wanderung soll nun eine feste Tradition werden. „Auf meiner Wanderung im Wahlkampf habe ich viele Erfahrungen gesammelt, die man sonst nicht macht. Daran möchte ich festhalten und jedes Jahr am Ende des Sommers eine kurze Tour durch den Landkreis machen“, sagt Gregor.