Eine 62-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Heldburg unterwegs gewesen. Sie wollte die Straße "Rainbrünnlein" queren. Dabei übersah sie einen 67-jährigen Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.