Nach Angaben der Polizei war ein 25-jähriger Mann mit seiner 26-jährigen Beifahrerin aus Hildburghausen kommend unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr durch einen Graben und prallte anschließend gegen einen Holzstapel. Dabei kippte der Wagen auf die Fahrerseite und wurde stark beschädigt.



Beide Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Beifahrerin erlitt Verletzungen am Kopf und wurde ins Klinikum nach Suhl gebracht. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.



Die Straße war rund eine Stunde voll gesperrt. Die Feuerwehr Hildburghausen räumte die Unfallstelle und band auslaufende Flüssigkeiten. Nach Einschätzung der Polizei dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen sein. Auf der Strecke gilt Tempo 50.