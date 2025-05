Mit einer besonderen Veranstaltungen mit vielen Informationen, der Vernetzung mit anderen Betroffenen und Organisationen macht das Landratsamt Hildburghausen auf ein wichtiges Thema aufmerksam. Im und am Landratsamt in Hildburghausen sind am Samstag, 17. Mai, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr pflegende Angehörige eingeladen. Sie sollen einen Raum erhalten, als Betroffene miteinander ins Gespräch zu kommen, entlastende Unterstützungsangebote kennenzulernen und zu erfahren, welche Hilfe bei welchen Organisationen möglich ist.