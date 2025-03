Im aktuellen Schuljahr 2024/25 sind an den Schulen des Landkreises bereits 900 Unterrichtsstunden ausgefallen. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die der Redaktion vorliegt. Stand der Erhebung ist der 19. Dezember 2024. Die Erhebung der Unterrichtsabsicherung erfolgt bei den staatlichen Schulen in Thüringen in drei Stichwochen verteilt über das Schuljahr, die den Schulen im Vorfeld nicht bekannt sind, heißt es in der Vorbemerkung des Ministeriums. Weil eine Vollerhebung erheblichen Aufwand bedeuten würde, wird auf diese Stichproben zurückgegriffen. Von drei Schulen liegen für den Zeitraum keine Daten vor.