Sontheim an der Brenz - Ein Mann ist nahe Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) mit einem Auto gegen einen Baum gestoßen und tödlich verletzt worden. Der Wagen des 74-Jährigen war am Freitagnachmittag nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Senior erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.