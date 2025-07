Landkreis Günzburg: Zwei Schlägereien hintereinander - sieben Menschen verletzt

Ichenhausen (dpa/lby) - Sieben Menschen sind bei zwei aufeinanderfolgenden Schlägereien auf dem Stadtfest in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) verletzt worden, einer davon schwer. Polizeiangaben zufolge gerieten in der Nacht zunächst zwei Gruppen in Streit, weil eine der beiden Gruppen zu laut war und mit Glasflaschen warf. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurden den Angaben nach vier Menschen leicht verletzt.