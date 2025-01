Hörsel (dpa/th) - Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Gotha ist eine Leiche in einem abgebrannten Bett gefunden worden. Die Identität des oder der Toten ist bislang unklar, weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Die Ursache des Feuers, dass sich von dem Bett auf andere Räume des Hauses in Hörsel ausgebreitet habe, müsse noch ermittelt werden. Die Leiche wurde erst nach dem Löschen der Flammen entdeckt.