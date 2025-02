Ohrdruf (dpa/th) - Bei einem Brand im Landkreis Gotha ist eine Werkstatt zerstört worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 400.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr riss das Gebäude ab, um das Feuer vollständig löschen zu können. Warum die Werkstatt im Ortsteil Wölfis in Ohrdruf in Brand geriet, ist unklar. Bei dem Feuer in der Nacht wurde das Inventar der Werkstatt im Wert von 250.000 Euro zerstört. Der Schaden des Gebäudes ist mit 150.000 Euro angegeben. Die Ermittlungen zu der Brandursache laufen derzeit.